В останній тиждень вересня на валютному ринку можуть визначитися тренди, які зададуть тренд щодо вартості долара на найближчі місяці. Зараз очікується відносна стабільність валюти, а максимальна позначка з 41,5 гривні, до якої може сягнути валюта, не зросте до 42 гривень.

Що прогнозують для курсу долара?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня на ринку валют, найімовірніше, буде визначальний рух тенденцій щодо вартості до кінця 2025 року.

За словами Лєсового, на формування курсових показників впливатиме низка факторів, як-от інфляційні показники, геополітична ситуація у світі, ситуація в економіці країни тощо.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ці чинники прямо впливатимуть настрої суспільства та бізнесу. Однак не забуваймо й про вагому роль Нацбанку, який в умовах війни реалізує ефективну стратегію, що унеможливлює різки валютні зміни.

Прогнозується, що всі означені фактори будуть проєкцією на жовтень – грудень 2025 року. Попри те, різкі курсові зміни будуть малоймовірними.

Зауважте! З 22 по 28 вересня на міжбанку та на готівковому ринку очікується діапазон курсу 41,2 – 41,5 гривні.

Скільки коштує долар зараз?