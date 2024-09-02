Как курс доллара в сентябре будет зависеть от событий на фронте

Курс доллара в сентябре обещает быть стабильным, хотя и будет двигаться в сторону подорожания. Однако на эту ситуацию могут повлиять события на фронте.

Курс доллара в сентябре

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что население может усиленно покупать валюту, из-за развития российского наступления в Донецкой области.

Читайте также Более высокие налоги, зарплата учителей и отсрочка от мобилизации: что изменится с 1 сентября

Также на спрос валюты могут повлиять новые разрушения энергетической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период. Особенно ситуация обострится, если многие предприятия остановится, что ухудшит экономическую ситуацию.

Зато успех Украины на фронте может уменьшить негативные настроения в обществе, однако это не изменит тенденцию курса доллара.

Обратите внимание! По мнению эксперта, Саммит мира не скажется на курсе валют в Украине.