Как курс доллара в сентябре будет зависеть от событий на фронте
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Курс доллара в сентябре обещает быть стабильным, хотя и будет двигаться в сторону подорожания. Однако на эту ситуацию могут повлиять события на фронте.
Курс доллара в сентябре
Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что население может усиленно покупать валюту, из-за развития российского наступления в Донецкой области.
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Также на спрос валюты могут повлиять новые разрушения энергетической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период. Особенно ситуация обострится, если многие предприятия остановится, что ухудшит экономическую ситуацию.
Зато успех Украины на фронте может уменьшить негативные настроения в обществе, однако это не изменит тенденцию курса доллара.
Обратите внимание! По мнению эксперта, Саммит мира не скажется на курсе валют в Украине.