Многого ожидать не стоит: курс доллара в конце сентября

В конце сентября курс доллара не будет поражать своими изменениями. Это связано с рядом экономических факторов.

Курс доллара в конце сентября

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что общие изменения на валютном рынке будут оставаться больше позиционными, чем системными. Он добавил, что два – три дня будут меняться курсовые тренды – с роста до снижения и наоборот.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Во-вторых, ежедневные изменения будут минимальными, то есть не будут выходить за достаточно стабильную "систему" колебаний, возникшую в результате действия режима "управляемой гибкости"; кроме того, все изменения на межбанке отразятся на наличных курсах, ведь за межбанком остается “руководящая” роль на валютном рынке.

Также регулятор не оставит рынок на произвол судьбы: в случае даже намека на потенциальную угрозу. Например, в случае внезапного и эмоционального роста спроса на валюту будут приняты соответствующие меры, чтобы удержать баланс между спросом и предложением.

В-четвертых, несмотря на рост потребительских цен, на валютный рынок будет влиять прежде всего уровень спроса. А благодаря экспортерам, которые будут пытаться реализовать валютную выручку на межбанке, на валютном рынке временами может наблюдаться профицит валюты, что сразу скажется на курсовых показателях (соответственно объемы валютных интервенций регулятора периодически могут снижаться до 130 – 150 долларов в день, как это было в первую неделю сентября),

– сказал он.

Поэтому в конце месяца все изменения будут довольно привычными и неугрожающими: не стоит ждать каких-то стремительных курсовых сдвигов. Еще одно предположение, обусловлено событиями в течение месяца: вполне возможно, что по состоянию на 1 октября по сравнению с 1 сентября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны, а затем девальвация гривны составит 0,6%.

Основные долларовые показатели