Думают, что вырастет: бизнесмены спрогнозировали курс доллара на 2024 год

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) провела опрос по поводу ожидания предпринимателей к курсу доллара. Большинство согласилось, что валюта вырастет в цене.

Ожидание бизнесов по курсу доллара

Руководители компании спрогнозировали следующие показатели:

Читайте также Каким будет курс валют в середине сентября: стоит ли сейчас покупать доллары?

2021-22 годы – 29 гривен за доллар;

2023 год – 43 гривны за доллар;

2024 год – 41 гривна за доллар.

Около 58% прогнозируют прирост своей компании в 2024 году. Еще 29% надеются удержать показатели 2023 года, а 13% пессимистично считают, что их бизнес станет менее успешным.

Также большинство организаций ожидает рост дохода в 2024 году. Таким образом, 72% рассчитывают на прирост в гривне, и 55% – в натуральном выражении. В этом году показатели предусматривали следующие – 58% и 43% соответственно. Еще 35% опрошенных прогнозируют рост доходов в гривне до 10%, а 25% из опрошенных – на 11-20%.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2024 год" принял участие 91 топ-менеджер компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации. Опрос проводился с 26 августа по 4 сентября 2023 года.

К слову, падение доходов в гривне спрогнозировали 16%, и 17% - в натуральном выражении.

Минфин обеспокоен укреплением гривны

Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины" заявил, что беспокоит укрепление гривны. По его мнению, из-за этого могут начаться сильные колебания курса валют, и цена за 1 доллар может пересечь отметку в 40 гривен.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Нас волнует укрепление гривны. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за 1 доллар.

Он отметил, что его мнение базируется на прогнозах Минэкономики и других структур власти.