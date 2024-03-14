Падение доллара весной: чего ждать от курса

Украинцы до сих пор продолжают нервничать и ждать девальвации. Экономист Виталий Шапран отметил, что гривне ничего не угрожает.

Ждать ли девальвации

Экономист Виталий Шапран рассказал, что сейчас динамика ЗВР примерно в 5 миллиардов долларов постепенно превращается в технический показатель. Для НБУ достаточно ЗВР на уровне 25 – 30 миллиардов долларов, чтобы держать рынок в покое.

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Виталий Шапран Экономист К сожалению, тренд на девальвационные ожидания населения сохраняется. Это показывает как статистика наличного рынка, так и итоги новогоднего ралли, когда значительный объем свободной гривны ушел в валюту. Картину дополняет и поведение экспортеров/импортеров.

Зато коммуникационная политика НБУ на валютном рынке несколько слабая. Сейчас привлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в прошлом году были в тени.

Если уж так хотелось перейти на плавающий курс, это нужно было подкреплять сильной коммуникацией. Пока получается так, что суперпривлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в 2023 году остались в информационной тени и слабо повлияли на настроения населения, которое продолжает смотреть в сторону наличной валюты,

– сказал он.

Он добавил, что такая ситуация свидетельствует о непродуктивном использовании периода тяжелых для заемщиков монетарных условий, которые создавались НБУ для обуздания инфляции.

Итоги января и февраля 2024 года указывают на чрезмерную жесткость монетарной политики НБУ, которая, безусловно, нуждалась в коррекции еще в начале года. Поэтому, несмотря на проблемное поведение НБУ, ближайшее время гривне ничего не угрожает, в основном, благодаря нашим международным партнерам и, конечно, из-за восстановления экспорта морским транспортом,

– подытожил Шапран.

Курс доллара 14 марта

В течение суток курс доллара несколько вырос во всех финансовых учреждениях где-то на 10 – 20 копеек.

В банках: покупка – 38,50 гривны, продажа – 39 гривен;

покупка – 38,50 гривны, продажа – 39 гривен; В обменниках: покупка – 38,80 гривны, продажа – 38,90 гривны 38 90 гривны;

покупка – 38,80 гривны, продажа – 38,90 гривны 38 90 гривны; На черном рынке: покупка – 38,27 гривны, продажа – 39,02 гривны.



