Курс резко подорожал в банках и в обменниках: где выгоднее всего сдавать валюту

В обменниках после выходных существенно подорожали валюты: доллар прибавил в цене более чем на 20 копеек, а евро – более чем на 30 копеек. Зато в банках ситуация с американской валютой довольно спокойная, чего не скажешь о евро, которое выросло, но не так существенно, как в обменниках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 15 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (без изменений по сравнению с 12 декабря) и продажа по 42,45 гривны (+2 копейки). Смотрите также Сколько надо гривен сейчас, чтобы купить 200 долларов Покупка евро проходит по 49,30 гривны (+10 копеек), продажа – по 49,85 гривны (+5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,41 гривны (+1 копейка), а продать по 42,40 гривны (+5 копеек).

(+1 копейка), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 49,67 гривны (+7 копеек), а продажа по 49,80 гривны (без изменений). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,15 гривны (+25 копеек), а продают по 42,55 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(+25 копеек), а продают по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,55 гривны (+35 копеек), а продают по 49,95 гривны (+4 копейки). Каким будет курс валют? Перед Рождеством валютный рынок может испытывать усиленный спрос как на межбанке, так и на наличном рынке, что формирует напряжение в курсовых колебаниях. Это происходит из-за неопределенности относительно будущей международной помощи на 2026, проблемы с энергоснабжением, войну и психологическую реакцию населения.

Несмотря на давление НБУ будет вводить механизмы валютных интервенций и проводить их, чтобы сглаживать колебания курса.

Ожидается, что курс доллара и евро может колебаться в определенных диапазонах – примерно 42 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро на межбанке, с аналогичными пределами на наличном рынке.