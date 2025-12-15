В обменниках после выходных существенно подорожали валюты: доллар прибавил в цене более чем на 20 копеек, а евро – более чем на 30 копеек. Зато в банках ситуация с американской валютой довольно спокойная, чего не скажешь о евро, которое выросло, но не так существенно, как в обменниках.