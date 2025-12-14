Какой курс доллара в Украине в декабре 2025 года?

По состоянию на 13 декабря, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,27 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает издание "Минфин", средний курс доллара, в банке таков:

покупка – 42 гривны за доллар США;

продажа – 42,48 гривны за доллар США.

А в обменниках курс изменился следующим образом:

покупка – 42,29 гривны за доллар США;

продажа – 42,38 гривны за доллар США.

Сколько можно получить, если сдать 200 долларов сегодня?

если сдать 200 долларов в банк, можно получить примерно – 8 400 гривен;

в обменнике за 200 долларов можно выручить почти – 8 458 гривен.

За сколько сегодня можно купить 200 долларов?

в банке приобрести 200 долларов можно за ориентировочно – 8 496 гривен;

а в обменнике купить 200 долларов удастся за примерно – 8 476 гривен.

Что еще нужно знать о долларах в декабре 2025 года?