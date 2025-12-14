Який курс долара в Україні у грудні 2025?
Станом на 13 грудня, офіційний курс долара в Україні складав – 42,27 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як повідомляє видання "Мінфін", середній курс долара, у банку такий:
- купівля – 42 гривні за долар США;
- продаж – 42,48 гривні за долар США.
А в обмінниках курс змінився таким чином:
- купівля – 42,29 гривні за долар США;
- продаж – 42,38 гривні за долар США.
Скільки можна отримати, якщо здати 200 доларів сьогодні?
- якщо здати 200 доларів у банку, можна отримати приблизно – 8 400 гривень;
- в обміннику за 200 доларів можна виручити майже – 8 458 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 200 доларів?
- у банку придбати 200 доларів можна за орієнтовно – 8 496 гривень;
- а в обміннику купити 200 доларів вдасться за приблизно – 8 476 гривень.
Що ще потрібно знати про долари у грудні 2025?
У грудні попит на валюту буде знижений. Згідно з прогнозом, він стане меншим у 1,5 – 2 рази.
Протягом 15 – 21 року, курс долара на міжбанку перебуватиме в межах: 42,10 – 42,60 гривні за долар. А от на готівковому ринку люфт коливань очікується: 42,30 – 42,80 гривні за долар.