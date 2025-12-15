Курс різко подорожчав в банках та в обмінниках: де найвигідніше здавати валюту

В обмінниках після вихідних суттєво подорожчали валюти: долар додав в ціні на понад 20 копійок, а євро – на понад 30 копійок. Натомість в банках ситуація з американською валютою доволі спокійна, чого не скажеш щодо євро, яке виросло, але не так суттєво, як в обмінниках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 15 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 12 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+2 копійки). Дивіться також Скільки треба гривень зараз, аби купити 200 доларів Купівля євро проходить по 49,30 гривні (+10 копійок), продаж – по 49,85 гривні (+5 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,41 гривні (+1 копійка), а продати по 42,40 гривні (+5 копійок).

(+1 копійка), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 49,67 гривні (+7 копійок), а продаж по 49,80 гривні (без змін). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 42,15 гривні (+25 копійок), а продають по 42,55 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(+25 копійок), а продають по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49,55 гривні (+35 копійок), а продають по 49,95 гривні (+4 копійки). Яким буде курс валют? Перед Різдвом валютний ринок може зазнавати посиленого попиту як на міжбанку, так і на готівковому ринку, що формує напруження у курсових коливаннях. Це відбувається через невизначеність щодо майбутньої міжнародної допомоги на 2026, проблеми з енергопостачанням, війну та психологічну реакцію населення.

Попри тиск НБУ запроваджуватиме механізми валютних інтервенцій і проводитиме їх, щоби згладжувати коливання курсу.

Очікується, що курс долара і євро може коливатись у визначених діапазонах – приблизно 42 – 42,6 гривні за долар і 48 – 49,75 гривні за євро на міжбанку, з аналогічними межами на готівковому ринку.