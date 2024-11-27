НБУ повышает курс евро: на каком уровне валюта: на каком уровне

Евро существенно дорожает уже второй день подряд. Цена приближается к отметке в 44 гривны. В то же время доллар также не уступает. НБУ планирует снова поднять валюты в цене завтра, 28 ноября.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 27 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,68 гривны. То есть цена выросла на 21 копейку.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 28 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,60 гривны,

евро – 43,80 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,80 гривны, продажа – по 41,85 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 41,90 гривны.

Что будет влиять на курс в декабре

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в конце года курсу доллара удастся избежать "рывка" до ожидаемого показателя – 42,1 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%.

Обратите внимание! На конец года вполне реальным может оказаться коридор валютных колебаний в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар.