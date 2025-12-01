Укр Рус
Экономика Макроэкономика Евро существенно вырастет в декабре: перевалит ли валюта за 49 гривен
1 декабря, 16:56
3

Евро существенно вырастет в декабре: перевалит ли валюта за 49 гривен

Валерия Городинская
Основні тези
  • 2 декабря ожидается повышение курса евро до более 49 гривен, что означает рост более чем на 40 копеек.
  • Таким образом официальный курс доллара США 2 декабря составит 42,34 гривны, а евро – аж 49,31 гривны.

В первый день декабря официальные курсы валют показали рост стоимости за выходные. Если доллар подорожал на 7 копеек, то евро всего на 2 копейки. Зато 2 декабря ожидается, что европейская валюта резко подорожает более чем на 40 копеек – до более 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,26 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 7 копеек против 28 ноября. Официальный курс евро составляет 48,89 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 2 декабря курс валют будет таким:

  • доллар – 42,34 гривны;
  • евро – 49,31 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 1 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,49 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,42 гривны, продажа – по 42,38 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,10 гривны, продажа – по 42,55 гривны.

Как евро реагировать в первую неделю зимы на различные факторы влияния?

  • Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, декабрь не станет сенсационным по ситуации на валютном рынке. В то же время есть немало факторов, которые могут влиять на стоимость валют, в частности проблемы в энергетике и связанные с ними объективное проседание экономики и рост цен.

  • В то же время в противовес всем рискам влияния на валютный рынок до сих пор работает эффективная стратегия НБУ по соотношению спроса и предложения.

  • Всего в первую неделю декабря, с 1 декабря по 7 декабря, ожидается, что на межбанке и на наличном рынке стоимость евро будет в диапазоне от 48 гривен до 49,75 гривны.