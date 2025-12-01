Євро суттєво зросте у грудні: чи перевалить валюта за 49 гривень
- 2 грудня очікується підвищення курсу євро до понад 49 гривень, що означає зростання на понад 40 копійок.
- Таким чином офіційний курс долара США 2 грудня становитиме 42,34 гривні, а євро – аж 49,31 гривні.
У перший день грудня офіційні курси валют показали ріст вартості за вихідні. Якщо долар подорожчав на 7 копійок, то євро – всього на 2 копійки. Натомість 2 грудня очікується, що європейська валюта різко подорожчає на понад 40 копійок – до понад 49 гривень.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 7 копійок проти 28 листопада. Офіційний курс євро становить 48,89 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 2 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,34 гривні;
- євро – 49,31 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 1 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,49 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,42 гривні, продаж – по 42,38 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,10 гривні, продаж – по 42,55 гривні.
Як євро реагувати у перший тиждень зими на різні чинники впливу?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, грудень не стане сенсаційним щодо ситуації на валютному ринку. Водночас є чимало чинників, які можуть впливати на вартість валют, зокрема проблеми в енергетиці та пов'язані з ними об'єктивне просідання економіки та зростання цін.
Водночас на противагу усім ризикам впливу на валютний ринок досі працює ефективна стратегія НБУ щодо співвідношення попиту та пропозиції.
Загалом у перший тиждень грудня, з 1 грудня по 7 грудня, очікується, що на міжбанку та на готівковому ринку вартість євро буде в діапазоні від 48 гривень до 49,75 гривні.