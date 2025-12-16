Евро в обменниках резко выросло: где цена валюты достигла 50 гривен

Смотрите также Минималка вырастет, а денег больше не станет: чего ждать в 2026 году

Накануне Рождества на валютном рынке возможна повышенная активность и давление на гривну из-за неопределенности относительно международной помощи и войны. Поэтому люди могут активно покупать иностранную валюту, учитывая еще и сезонный фактор, а это создает дополнительный спрос.

Для того, чтобы поддержать стабильность гривны на этот период НБУ будет прибегать к режиму управляемой гибкости, а именно к инструментам, что сглаживать разрыв между спросом и предложением. Вследствие этого курс может сохраняться в определенном коридоре цены, а не резко меняться.