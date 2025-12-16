Евро в обменниках резко выросло: где цена валюты достигла 50 гривен
- Цена покупки евро в обменниках выросла до 50 гривен, тогда как доллар демонстрирует колебания цен.
- По состоянию на 16 декабря, в банках доллар покупают по 42,45 гривны, а евро по 49,94 гривны.
В банках и в обменниках доллар демонстрирует разное колебание цены, в частности в обменниках цена обвалилась при обмене. Зато цена покупки евро существенно выросла – до 50 гривен на рынке. И существеннее всего выросла цена именно в обменниках.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 16 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (без изменений по сравнению с 15 декабря) и продажа по 42,45 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 49,22 гривны (-8 копеек), продажа – по по 49,94 гривны (+9 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,39 гривны (-2 копейки), а продать по 42,35 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 49,70 гривны (+3 копейки), а продажа по 49,85 гривны (+5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,57 гривны (-29 копеек), а продают по 42,42 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,30 гривны (-19 копеек), а продают по 49,99 гривны (+10 копеек).
Каким был прогноз курса валют?
Накануне Рождества на валютном рынке возможна повышенная активность и давление на гривну из-за неопределенности относительно международной помощи и войны. Поэтому люди могут активно покупать иностранную валюту, учитывая еще и сезонный фактор, а это создает дополнительный спрос.
Для того, чтобы поддержать стабильность гривны на этот период НБУ будет прибегать к режиму управляемой гибкости, а именно к инструментам, что сглаживать разрыв между спросом и предложением. Вследствие этого курс может сохраняться в определенном коридоре цены, а не резко меняться.
Прогнозируется, что доллар будет колебаться в пределах примерно 42 и 42,6 гривны, а евро – в пределах 48 и 49,75 гривны. Таким образом, ежедневные изменения не будут значительными.