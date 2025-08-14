За последние сутки европейская валюта выросла в цене почти на 60 копеек и остановилась на отметке в 48,64 гривны. Зато американская валюта также подорожала, однако всего на 9 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,51 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 13 августа. Официальный курс евро составляет 48,64 гривны, то есть цена выросла на 57 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 14 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,45 гривны;

евро – 48,44 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 13 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,97 гривны, продажа – по 41,59 гривны.

По сколько будут курсы на следующей неделе?

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что рынок валют будет оставаться в трендах предыдущих месяцев.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Собственно речь идет о постоянстве трендов и умеренные курсовые колебания.

Поэтому, курс доллара будет зависеть от действия режима управляемой гибкости. Зато курс евро – от мировой конъюнктуры торгов пары доллар/евро и соответствующей индексации через пару гривна/доллар.

По нашим оценкам, соотношение этих двух мировых валют может составить 1 евро к 1,2 доллара. То есть в украинском измерении это будет означать колебания в пределах 48 – 49 гривен за евро,

– добавляет Лесовой.

Заметьте! С 18 по 24 августа курсовые колебания будут на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке), 41,4, – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).