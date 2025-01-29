Курс евро существенно изменился: сколько будет стоить валюта завтра

НБУ заметно понизил курс евро после его роста. Зато доллар несущественно вырос и даже пересек отметку в 42 гривны. Какие курсы валют ожидать завтра, читайте дальше.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,01 гривне. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 28 января. Официальный курс евро зато составляет 43,78 гривны. То есть цена упала на 36 копеек.

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По состоянию на 29 января курс НБУ будет такой:

доллар – 41,92 гривны,

евро – 43,61 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,77 гривны , продажа – по 42,32 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,63 гривны, продажа – 42,24 гривны.

Прогноз курса доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что конец января и февраль являются благоприятными для гривны. В то же время она отметила, что приближение переходной даты на этой неделе может временно увеличить спрос на иностранную валюту среди населения.

Обратите внимание! Золотько отметила, что в конце недели можно ожидать умеренный рост курса. Она отметила, что в течение недели курс доллара в наличном сегменте будет колебаться в пределах 42,10 – 42,70 гривен за доллар.