Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,01 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 28 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,78 гривні. Тобто ціна впала на 36 копійок.

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Станом на 29 січня курс НБУ буде такий:

долар – 41,92 гривні,

євро – 43,61 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,77 гривні , продаж – по 42,32 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,63 гривні, продаж – 42,24 гривні.

Прогноз курсу долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що кінець січня та лютий є сприятливими для гривні. Водночас вона зауважила, що наближення перехідної дати цього тижня може тимчасово збільшити попит на іноземну валюту серед населення.

Зверніть увагу! Золотько зазначила, що наприкінці тижня можна очікувати на помірне зростання курсу. Вона зазначила, що протягом тижня курс долара в готівковому сегменті буде коливатися в межах 42,10 – 42,70 гривень за долар.