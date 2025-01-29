Який курс євро в Україні зараз

29 січня НБУ встановив курс на рівні 43,78 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Європейський Союз готується відключити ще 15 російських банків від SWIFT

В обмінниках середній курс встановлено такий:

купівля відбувається в середньому по 44 гривні за євро;

продаж – 44,23 гривні за євро.

В банках ситуація радикально відрізняється:

купівля здійснюється за середнім курсом 43,75 гривні за євро;

продаж відбувається в середньому за – 44,30 гривень за євро.

За скільки можна купити 200 євро сьогодні

купити 200 євро у банку сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень;

сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень; а от придбати 200 євро в обміннику можна орієнтовно за 8 846 гривень.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро сьогодні