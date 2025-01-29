Який курс євро в Україні зараз

29 січня НБУ встановив курс на рівні 43,78 гривні за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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В обмінниках середній курс встановлено такий:

  • купівля відбувається в середньому по 44 гривні за євро;
  • продаж – 44,23 гривні за євро.

В банках ситуація радикально відрізняється:

  • купівля здійснюється за середнім курсом 43,75 гривні за євро;
  • продаж відбувається в середньому за – 44,30 гривень за євро.

За скільки можна купити 200 євро сьогодні

  • купити 200 євро у банку сьогодні можна в середньому за 8 860 гривень;
  • а от придбати 200 євро в обміннику можна орієнтовно за 8 846 гривень.

Скільки можна отримати, якщо обміняти 200 євро сьогодні

  • при здачі 200 євро у банку можна виручити в середньому 8 750 гривень;
  • якщо обмінювати 200 євро в обміннику можна отримати приблизно 8 800 гривень.