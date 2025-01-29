16-й пакет санкцій проти Росії
Пакет заходів передбачає санкції, які не лише пропонують відключення близько 15 банків від SWIFT, а також обмеження проти понад 70 суден тіньового флоту, що транспортують російську нафту, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Також передбачено поетапне введення заборони на імпорт російського алюмінію. Європейські покупці зможуть імпортувати російський метал за квотами протягом року, після чого набере чинності повна заборона.
Що відомо про заборону російського алюмінію
- З моменту вторгнення Росії в Україну були заклики до заборони російського алюмінію, але деякі країни ЄС продовжували опиратися, вказуючи на труднощі заміни деяких ключових продуктів.
- За даними UN Comtrade, за перші 11 місяців 2024 року ЄС імпортував з Росії близько 320 тисяч тонн необробленого алюмінію, що складає 6% від загального обсягу імпорту, в той час, як поставки до Китаю значно зросли.
- Разом з цим, Угорщина все більше опирається додатковим санкціям щодо Москви, а для схвалення планів необхідна підтримка всіх держав-членів.