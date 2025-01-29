16-й пакет санкций против России
Пакет мер предусматривает санкции, которые не только предлагают отключение около 15 банков от SWIFT, а также ограничения против более 70 судов теневого флота, транспортирующих российскую нефть, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Также предусмотрено поэтапное введение запрета на импорт российского алюминия. Европейские покупатели смогут импортировать российский металл по квотам в течение года, после чего вступит в силу полный запрет.
Что известно о запрете российского алюминия
- С момента вторжения России в Украину были призывы к запрету российского алюминия, но некоторые страны ЕС продолжали сопротивляться, указывая на трудности замены некоторых ключевых продуктов.
- По данным UN Comtrade, за первые 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал из России около 320 тысяч тонн необработанного алюминия, что составляет 6% от общего объема импорта, в то время, как поставки в Китай значительно выросли.
- Вместе с этим, Венгрия все больше сопротивляется дополнительным санкциям в отношении Москвы, а для одобрения планов необходима поддержка всех государств-членов.