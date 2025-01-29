16-й пакет санкций против России

Пакет мер предусматривает санкции, которые не только предлагают отключение около 15 банков от SWIFT, а также ограничения против более 70 судов теневого флота, транспортирующих российскую нефть, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Также предусмотрено поэтапное введение запрета на импорт российского алюминия. Европейские покупатели смогут импортировать российский металл по квотам в течение года, после чего вступит в силу полный запрет.

Что известно о запрете российского алюминия