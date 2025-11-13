Евро резко вырастет вскоре: ожидать ли, что валюта достигнет 49 гривен

За последний день валюты выросли в цене в среднем от 2 до 4 копеек. Рост американской валюты ожидается еще и завтра, однако существеннее всего подорожает именно евро, которое приблизится существенно к отметке в 49 гривен.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,03 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 12 ноября. Официальный курс евро составляет 48,65 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 14 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,06 гривны;

евро – 48,88 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 13 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,77 гривны , продажа – по 42,22 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,49 гривны, продажа – по 42,25 гривны.

Сколько будет стоить валюта до конца 2025 года?