Евро резко вырастет вскоре: ожидать ли, что валюта достигнет 49 гривен
- Официальный курс евро вырос на 4 копейки до 48,65 гривен, ожидается дальнейший рост до 49 гривен.
- В то же время курс доллара изменился на 2 копейки – до 42,03 гривны.
За последний день валюты выросли в цене в среднем от 2 до 4 копеек. Рост американской валюты ожидается еще и завтра, однако существеннее всего подорожает именно евро, которое приблизится существенно к отметке в 49 гривен.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,03 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 12 ноября. Официальный курс евро составляет 48,65 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 14 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,06 гривны;
- евро – 48,88 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 13 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,77 гривны, продажа – по 42,22 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,49 гривны, продажа – по 42,25 гривны.
Сколько будет стоить валюта до конца 2025 года?
Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, к концу 2025 года официальный курс доллара может сдвинуться в зону 43 – 44 гривен. Таким образом, наличный рынок будет где-то на 25 – 30 копеек выше.
Сейчас самыми выгодными по доходности на сегодня являются государственные облигации, однако прогнозируется, что курс доллара может вырасти, что повысит доходность валютных инвестиций.