Євро різко зросте незабаром: чи очікувати, що валюта сягне 49 гривень

За останній день валюти виросли в ціні – в середньому від 2 до 4 копійок. Зростання американської валюти очікується ще й завтра, однак найсуттєвіше подорожчає саме євро, яке наблизиться суттєво до позначки в 49 гривень.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,03 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 12 листопада. Офіційний курс євро становить 48,65 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Для рятування бюджету: російський уряд прагне суттєво підвищити штрафи Станом на 14 листопада курс валют буде таким: долар – 42,06 гривні;

євро – 48,88 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 13 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,77 гривні , продаж – по 42,22 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,20 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,49 гривні, продаж – по 42,25 гривні. Скільки коштуватиме валюта до кінця 2025 року? Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрушити до зони 43 – 44 гривень. Таким чином, готівковий ринок буде десь на 25 – 30 копійок вище.

Наразі найвигіднішими щодо дохідності на сьогодні є державні облігації, однак прогнозується, що курс долара може зрости, що підвищить дохідність валютних інвестицій.