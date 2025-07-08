Курс евро летом 2025 года –что делать украинцам с валютой

Резкое удорожание евро началось еще в марте. И с тех пор тенденция продолжается.

Что происходит с евро и что влияет на курс этой валюты

В частности подорожание евро связано со многими факторами, на которые НБУ не имеет никакого влияния, передает 24 Канал со ссылкой на доктора экономических наук и члена совета Национального банка Василия Фурмана.

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Эксперт рассказал, что главной валютой в Украине остается доллар. И ежедневно Нацбанк определяет курс гривны к нему.

Однако курсы относительно других валют определяются на международных валютных рынках. И если доллар в течение нескольких месяцев стабилен (благодаря политике управляемой гибкости), то на удорожание евро влияет немало факторов.

В 2025 году евро выросло по отношению к доллару на 10%,

– заявил Василий Фурман.

Одними из главных причин такой ситуации являются:

политика новой администрации США;

торговые войны;

таможенные тарифы;

заявления американских политиков относительно неэффективной работы Федеральной резервной системы США, которые негативно влияют на настроения инвесторов.

Однако еще одна причина нестабильности – это экономические перспективы европейских стран. Согласно оценкам Всемирного банка, к 2030 году государства-члены ЕС могут сравняться по темпам экономического роста с США. Кроме того, монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) более стабильна.



Обратите внимание! Последний фактор – это общемировая дедолларизация. Если в начале 2000-х годов доля резервов центральных банков в долларах составляла более 80%, то показатель сегодня – несколько меньше 60%.

Когда произойдет падение евро

Ни НБУ, ни специалисты из разных стран не могут дать четкого ответа на вопрос относительно изменения валют, в частности укрепления доллара. Однако Фурман сказал, что ЕЦБ может уменьшить учетную ставку и, возможно, включить некоторые операции, связанные с рефинансированием, чтобы оживить экономику.

Тогда евро немного ослабнет по отношению к доллару. Мнения экспертов разделились: до конца 2025 года евро может упасть до диапазона 1,10-1,12 доллара за евро или вырасти до 1,15-1,2 доллара за евро,

– заявил член совета НБУ.

Однако, что именно произойдет, зависит от урегулирования торговых войн США. И в частности от реакции государств на таможенные тарифы.

Что делать украинцам с валютой? Сейчас рекомендуется держать сбережения только в одной валюте. Лучшим решением будет диверсифицировать портфель и выделить долю средств на гривну. Дело в том, что Национальный банк принимает много решений, чтобы сделать национальную валюту инвестиционно привлекательной.

Заметьте! По состоянию на 8 июля 2025 года официальный курс гривны к евро, рассчитанный НБУ, находился на уровне 49,02 гривны.