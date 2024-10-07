Евро стремительно летит вниз: как изменился курс валют за выходные

В банках и на черном рынке курс доллара остался стабильным, без значительных колебаний. Зато курс евро значительно снизился как при покупке, так и при продаже валюты. А в обменниках стоимость евро существенно "обвалилась".

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (-5 копеек против 4 октября) и продажа – по 41,50 гривны (-5 копеек от 4 октября).

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Покупка евро происходит по 45,20 гривны (-25 копеек), а продажа – по 45,85 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,43 гривны (-3 копейки), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(-3 копейки), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,67 гривны (-18 копеек), а продажа по 45,85 гривны (-18 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (-38 копеек), а продают – по 41,52 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают – по (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,19 гривны (-51 копейка), а продают – по 46,08 гривны (-19 копеек).

Что будет с курсом валюты на этой неделе

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА, объяснил для 24 Канала, что валютный рынок функционирует по своим собственным законам. В первую очередь, его динамика зависит от стратегии регулятора, которая направлена на балансировку спроса и предложения, а также от ряда экономических факторов, прямо или косвенно влияющих на рынок.

Лесовой отметил, что частые и иногда чрезмерные информационные волнения относительно курсовых прогнозов на 2025 год, объемов макрофинансирования, ситуации в энергетическом секторе зимой и других вопросов могут ухудшить настроение общества, однако не способны вызвать ажиотаж или панику. Это, в частности, связано с отсутствием дефицита валюты.