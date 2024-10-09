Официальный курс злотого вырос после длительного падения

9 октября 2024, 12:36
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Автор: Екатерина Добровольская

Сегодня, 9 октября, официальный курс злотого после длительного падения пошел вверх. Впрочем, в банках и обменниках валюта все еще демонстрирует падение.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 9 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,50 гривны (+4 копейки против 8 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках, несмотря на рост официального курса валюты, все демонстрирует небольшое падение. В частности, сейчас в обменниках даже ниже курсовые показатели, чем в банках.

  • По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,39 гривны (+9 копеек) и продажа – 10,65 гривны (-2 копейки).

  • В то же время обменники покупают злотые по 10,55 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,67 гривны (-6 копеек).

Сколько сегодня стоят 100 злотых

По состоянию на сегодня, согласно официальному курсу, стоимость 100 польских злотых в Украине составит 1 050 гривен, что на 4 гривны больше вчерашнего. В то же время в банках придется заплатить примерно 1 065 гривен, в то время, как в обменных пунктах – 1 067 гривен. Однако, конечная стоимость покупки валюты зависит от выбора финансового учреждения.