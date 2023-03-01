Курс доллара продолжает падать: как долго это продлится

Наличный курс гривны в 2023 году постепенно укрепляется. В последние несколько дней произошел самый большой скачок, после которого доллар стоит в среднем 39,3 гривны.

С чем связаны колебания курса и как долго может занять укрепление гривни, рассказал редакции 24 Канала руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

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Почему гривна укрепляется

По словам эксперта, причин для такого укрепления несколько:

Финансовая поддержка международных партнеров и обещания по выделению не менее 39 миллиардов долларов от G7 в этом году.

Доверие украинцев к национальной валюте и психологическая устойчивость.

Уменьшение спроса на наличную валюту из-за введения депозитов по официальному курсу.

Начало посевной компании, из-за чего аграрии нуждаются в большей гривневой ликвидности.

Юрий Крахмал Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Укрепление гривны в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенности" гривни добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений.

По мнению эксперта, укрепление гривни продолжится и дальше, пока продолжается посевная и происходит закупка всего для этого необходимого.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 1 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,50 гривны (-40 копеек против 28 февраля), а купить за 39,30 гривны (-20 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,30 гривен (-50 копеек), а продают в среднем за 41,30 гривен (-30 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,95 гривны (-52 копейки), а продают – за 38,42 гривны (-91 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,28 гривны (-15 копеек), а продажа – 41,28 гривны (-19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,87 гривны (-62 копейки), а продажа – 38,98 гривны (-17 копеек).

Евро покупают по 40,68 гривны (-19 копеек), а продают по 40,95 гривны (-25 копеек).