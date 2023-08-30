Возврат к гибкому курсу: сколько будет стоить доллар

Возвращение плавающего курса не за горами. Об этом еще ранее сообщалось и в Нацбанке Украины. Впрочем, больше всего интересует вопрос на каком уровне будет курс после таких изменений.

Курс отпустят, а гривна укрепится

Уже не секрет, что Нацбанк намерен отпустить курс. Впрочем, скорее всего это решение регулятор примет уже осенью.

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Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказывает, что он и его коллеги давно предлагали переходить к гибкому курсу угроз девальвации нет.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы У нас есть рекордные золотовалютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс.

По словам Гетмана есть вероятность, что после отпущения курса можно ожидать даже укрепления гривны – до 35 или до 33 гривен.

Другие прогнозы: доллар уже не будет по 37

Эксперт Андрей Шевчишин во время разговора с 24 Каналом напротив прогнозирует, что доллар в дальнейшем не будет дешеветь. Он добавляет, что не ожидает до конца года, что доллар будет и дальше на уровне 37 гривен, как это было раньше.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Стоимость валюты может снизиться в день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более, если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно, изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу.

Как объясняет Андрей, доллар после отпуска может находиться в пределах 41 – 42 гривен. А вот наличный – даже немного выше.