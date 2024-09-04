Доллар рекордно вырос в цене
Официальный курс американской валюты сегодня повысился на 17 копеек, в то время, как курс евро прибавил в цене меньше – на 8 копеек.
Официальный курс 4 сентября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,26 гривны. То есть цена валюты выросла на 17 копеек.
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Официальный курс евро зато составляет 45,54 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.
По состоянию на 5 сентября, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,27 гривны,
- евро – 45,60 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 4 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,60 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,48 гривны.
Какой курс будет в сентябре
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что по состоянию на начало сентября официальный курс доллара может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар.
Первая неделя сентября вряд ли удивит валютный рынок определенными курсовыми перипетиями. Несмотря на ожидаемое изменение амплитуды колебаний, все же ситуация будет оставаться слишком похожей на август – режим "управляемой гибкости" делает невозможным резкие курсовые изменения.
Обратите внимание! Основные курсовые колебания будут происходить в промежутке 41,1 – 41,4 гривны за доллар.
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