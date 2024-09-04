Доллар рекордно вырос в цене

Официальный курс американской валюты сегодня повысился на 17 копеек, в то время, как курс евро прибавил в цене меньше – на 8 копеек.

Официальный курс 4 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,26 гривны. То есть цена валюты выросла на 17 копеек.

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Официальный курс евро зато составляет 45,54 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 8 копеек.

По состоянию на 5 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 45,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,48 гривны.

Какой курс будет в сентябре

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что по состоянию на начало сентября официальный курс доллара может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Первая неделя сентября вряд ли удивит валютный рынок определенными курсовыми перипетиями. Несмотря на ожидаемое изменение амплитуды колебаний, все же ситуация будет оставаться слишком похожей на август – режим "управляемой гибкости" делает невозможным резкие курсовые изменения.

Обратите внимание! Основные курсовые колебания будут происходить в промежутке 41,1 – 41,4 гривны за доллар.

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