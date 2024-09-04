Офіційний курс 4 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,26 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 17 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,54 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 8 копійок.

Станом на 5 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 45,60 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,48 гривні.

Який курс буде у вересні

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що станом на початок вересня офіційний курс долара може перебувати в межах 41,4 – 41,6 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Перший тиждень вересня навряд чи здивує валютний ринок певними курсовими перипетіями. Попри очікувану зміну амплітуди коливань, все ж ситуація залишатиметься надто подібною до серпня – режим "керованої гнучкості" унеможливлює різкі курсові зміни.

Зверніть увагу! Основні курсові коливання відбуватимуться в проміжку 41,1 – 41,4 гривні за долар.

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