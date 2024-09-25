Валюты почти не изменились в банках, но ситуация в обменниках противоположная
Пока в банках "ценовое затишье" относительно курсов доллара и евро, в обменниках американская валюта потеряла при покупке едва ли не 50 копеек, а европейская валюта – 17 копеек.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 25 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 24 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 45,90 гривны (без изменений), а продажа – по 46,55 гривны (-3 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,59 гривны (-11 копеек), а продать – по 41,65 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 46,39 гривны (-5 копеек), а продажа по 46,54 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-49 копеек), а продают – по 41,73 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,90 гривны (-17 копеек), а продают – по 46,83 гривны (+23 копейки).
Доллар может пересечь новую отметку
Еще раньше финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом заметил, что в результате девальвации гривны будет улучшаться поступления от партнеров, то есть они будут больше.
Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.
Впрочем, девальвация может стимулировать инфляцию в стране, а следовательно рост цен.
Это безусловный негатив для физических лиц и населения. Но это выход для бюджета, для финансирования, это стимул для наших экспортеров, а также это возможность сдержать импорт, с которым пока не можем никак бороться,
– добавляет эксперт.
Таким образом, до конца этого года курс доллара может подорожать до 42,7 гривны за валюту.