Валюты почти не изменились в банках, но ситуация в обменниках противоположная

Пока в банках "ценовое затишье" относительно курсов доллара и евро, в обменниках американская валюта потеряла при покупке едва ли не 50 копеек, а европейская валюта – 17 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 24 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,90 гривны (без изменений), а продажа – по 46,55 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,59 гривны (-11 копеек), а продать – по 41,65 гривны (-10 копеек).

(-11 копеек), а продать – по (-10 копеек). Покупка евро по 46,39 гривны (-5 копеек), а продажа по 46,54 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-49 копеек), а продают – по 41,73 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-49 копеек), а продают – по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,90 гривны (-17 копеек), а продают – по 46,83 гривны (+23 копейки).

Доллар может пересечь новую отметку

Еще раньше финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом заметил, что в результате девальвации гривны будет улучшаться поступления от партнеров, то есть они будут больше.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Если мы на следующий год ожидаем 35 – 38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления.

Впрочем, девальвация может стимулировать инфляцию в стране, а следовательно рост цен.

Это безусловный негатив для физических лиц и населения. Но это выход для бюджета, для финансирования, это стимул для наших экспортеров, а также это возможность сдержать импорт, с которым пока не можем никак бороться,

– добавляет эксперт.

Таким образом, до конца этого года курс доллара может подорожать до 42,7 гривны за валюту.