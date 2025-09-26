Пока доллар в банках показывает несущественный рост цены, евро наоборот дешевеет. В обменниках ситуация еще иная: американская валюта при покупке теряет более 30 копеек, а европейская – более 50 копеек за последние сутки.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 25 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек против 24 сентября) и продажа по 41,70 гривны (+5 копеек). Смотрите также 500 долларов это сколько в гривнах: сумма больше чем ожидаешь Покупка евро проходит по 48,30 гривны (-15 копеек), продажа – по 49 гривен (-20 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+15 копеек против 25 сентября), а продать по 41,53 гривны (+13 копеек).

Покупка евро по 48,75 гривны (-5 копеек), а продажа по 49 гривен (+7 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-31 копейка против 25 сентября), а продают по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 47,70 гривны (-56 копеек), а продают по 49 гривен (-5 копеек). Какие курсы валют на этой неделе? Как рассказал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом , весомой ролью на валютном рынке остается Нацбанк, который будет исключать резкие валютные изменения.

Режим управляемой гибкости позволяет удовлетворить спрос и сдерживать риски неконтролируемого роста доллара и евро.

Ожидается, что доллар в краткосрочной перспективе будет находиться в пределах 41,2 – 41,5 гривны, а евро будет под влиянием пары доллар/евро, впрочем отметка на украинском рынке валют вряд ли пересечет 49 гривен за евро.