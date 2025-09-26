Поки долар в банках показує несуттєвий ріст ціни, євро навпаки дешевшає. В обмінниках ситуація ще інша: американська валюта при купівлі втрачає понад 30 копійок, а європейська – понад 50 копійок за останню добу.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 25 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 24 вересня) та продаж по 41,70 гривні (+5 копійок). Дивіться також 500 доларів це скільки в гривнях: сума більша ніж очікуєш Купівля євро проходить по 48,30 гривні (-15 копійок), продаж – по 49 гривень (-20 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+15 копійок проти 25 вересня), а продати по 41,53 гривні (+13 копійок).

(+15 копійок проти 25 вересня), а продати по (+13 копійок). Купівля євро по 48,75 гривні (-5 копійок), а продаж по 49 гривень (+7 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-31 копійка проти 25 вересня), а продають по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-31 копійка проти 25 вересня), а продають по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,70 гривні (-56 копійок), а продають по 49 гривень (-5 копійок). Які курси валют цього тижня? Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом , вагомою роллю на валютному ринку залишається Нацбанк, який унеможливлюватиме різкі валютні зміни.

Режим керованої гнучкості дозволяє задовольнити попит та стримувати ризики неконтрольованого зростання долара та євро.

Очікується, що долар в короткостроковій перспективі перебуватиме в межах 41,2 – 41,5 гривні, а євро буде під впливом пари долара/євро, втім позначка на українському ринку валют навряд чи перетне 49 гривень за євро.