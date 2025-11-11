В обменниках резко выросли валюты: подорожал ли доллар на гривну

Доллар удерживает свои позиции в банках, а на черном рынке валюта подорожала. Зато евро выросло в своих позициях в банках, а на черном рынке наблюдается разностороннее колебание. А в обменниках обе валюты резко выросли, а доллар – чуть ли не на гривну.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 11 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,70 гривны (без изменений по сравнению с 10 ноября) и продажа по 42,23 гривны (+3 копеек). Покупка евро проходит по 48,22 гривны (+2 копейки), продажа – по 48,88 гривны (+8 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,16 гривны (+5 копеек), а продать по 42,16 гривны (+2 копейки).

(+5 копеек), а продать по (+2 копейки). Покупка евро по 48,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,85 гривны (-7 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,90 гривны (+70 копеек), а продают по 42,30 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+70 копеек), а продают по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,70 гривны (+46 копеек), а продают по 49,10 гривны (+7 копеек). Какие курсы валют будут на этой неделе? Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, что с одной стороны, растет спрос на валюту из-за сезонных обстоятельств, а с другой стороны, экономическая ситуация в стране в состоянии "баталий за выживание".

По 16 ноября коридоры валютных колебаний составляет 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,8 – 42 гривны за доллар и 48,5 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

Поэтому основные колебания доллара будут происходить в промежутке 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны. А все текущие изменения, как, к примеру, разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения будут незначительными.