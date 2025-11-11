В обмінниках різко зросли валюти: чи подорожчав долар на гривню
- Банки купляють долар по 41,70 гривні, а продають – по 42,23 гривні, натомість купівля євро – 48,22 гривні, а продаж – 48,88 гривні.
- Обмінники долар купують по 41,90 гривні і продають по 42,30 гривні, а євро купують по 48,70 гривні і продають по 49,10 гривні.
Долар утримує свої позиції в банках, а на чорному ринку валюта подорожчала. Натомість євро виросло в своїх позиціях в банках, а на чорному ринку спостерігається різностороннє коливання. А в обмінниках обидві валюти різко виросли, а долар – ледь не на гривню.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 11 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,70 гривні (без змін проти 10 листопада) та продаж по 42,23 гривні (+3 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,22 гривні (+2 копійки), продаж – по 48,88 гривні (+8 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,16 гривні (+5 копійок), а продати по 42,16 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро по 48,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,85 гривні (-7 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,90 гривні (+70 копійок), а продають по 42,30 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,70 гривні (+46 копійок), а продають по 49,10 гривні (+7 копійок).
Які курси валют будуть цього тижня?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, що з одного боку, зростає попит на валюту через сезонні обставини, а з іншого боку, економічна ситуація в країні в стані "баталій за виживання".
По 16 листопада коридори валютних коливань становить 41,8 – 42,2 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на міжбанку) та 41,8 – 42 гривні за долар та 48,5 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
Відтак основні коливання долара відбуватимуться в проміжку 41,8 – 42,2 гривні, а євро – 48 – 49,5 гривні. А всі поточні зміни, як, приміром, різниця між курсами купівлі/продажу на міжбанку, поточні курсові зміни будуть незначними.