Доллар в банках потерял цену, но не существенно. Зато евро показало большое оживление цены при покупке и при продаже. Кроме того, в обменниках традиционно цена обеих валют при покупке упала.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 1 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 28 августа) и продажа по 41,59 гривны (-6 копеек).

Смотрите также Рост таки будет: как изменится курс валют в сентябре

Покупка евро проходит по 48 гривен (+25 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+26 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,38 гривны (-6 копеек), а продать по 41,47 гривны (+3 копейки).

(-6 копеек), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 48,19 гривны (+5 копеек), а продажа по 48,31 гривне (+1 копейка).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-34 копейки), а продают по 41,47 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-34 копейки), а продают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,33 гривны (-31 копейка), а продают по 48,62 гривны (+17 копеек).

Какой курс валют ожидать в сентябре?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в начале сентября не произойдет существенных курсовых сдвигов на рынке валют, кроме как инерционных.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По-прежнему, режим управляемой гибкости, введенный Нацбанком, станет весомым сдерживающим фактором для ажиотажа или всплесков чрезмерной активности покупателей: регулятор готов применить механизм валютных интервенций для того, чтобы уравновесить спрос и предложение.

Ожидается, что на наличном рынке и на межбанке доллар будет находиться на уровне 41,60 – 42 гривен, а евро будет в пределах от 48 гривен до 49 – 49,5 гривны.