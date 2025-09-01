Де валюти виросли, а де впали в ціні за останні дні
- Курс валют в банках за вихідні був таким: долар залишився майже без змін, а євро зросло.
- Водночас в обмінниках долари купують по 40,62 гривні, а євро купують по 47,33 гривні.
Долар в банках втратив ціну, але не суттєво. Натомість євро показало неабияке пожвавлення ціни при купівлі та при продажу. Крім того, в обмінниках традиційно ціна обох валют при купівлі впала.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 1 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 28 серпня) та продаж по 41,59 гривні (-6 копійок).
Дивіться також Зростання таки буде: як зміниться курс валют у вересні
- Купівля євро проходить по 48 гривень (+25 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+26 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (-6 копійок), а продати по 41,47 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро по 48,19 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,31 гривні (+1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-34 копійки), а продають по 41,47 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,33 гривні (-31 копійка), а продають по 48,62 гривні (+17 копійок).
Який курс валют очікувати у вересні?
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на початку вересня не відбудеться суттєвих курсових зрушень на ринку валют, крім як інерційних.
Як і раніше, режим керованої гнучкості, запроваджений Нацбанком, стане вагомим стримувальним фактором для ажіотажу чи сплесків надмірної активності покупців: регулятор готовий застосувати механізм валютних інтервенцій для того, щоб врівноважити попит і пропозицію.
Очікується, що на готівковому ринку та на міжбанку долар перебуватиме на рівні 41,60 – 42 гривень, а євро буде в межах від 48 гривень до 49 – 49,5 гривні.