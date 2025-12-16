Евро снова обновило рекорд: насколько резко подорожала валюта

Не успел рынок оправиться от предыдущего рекорда, как евро снова достигнет новой исторической цены – 49,66 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущая рекордная цена. Доллар также подорожал на фоне подорожания евро, однако не обновил рекордного значения.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 15 декабря. Официальный курс евро составляет 49,65 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 17 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,18 гривны;

евро – 49,66 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 16 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,45 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,39 гривны , продажа – по 42,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,42 гривны.

Как изменился доллар и что его ждет в 2026 году?