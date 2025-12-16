Евро снова обновило рекорд: насколько резко подорожала валюта
- Евро достигло нового рекордного уровня в 49,66 гривны, что на 1 копейку больше предыдущего рекорда.
- Официальный курс доллара США, по состоянию на 16 декабря, вырос на 5 копеек до 42,24 гривны, а евро на 19 копеек до 49,65 гривны.
Не успел рынок оправиться от предыдущего рекорда, как евро снова достигнет новой исторической цены – 49,66 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущая рекордная цена. Доллар также подорожал на фоне подорожания евро, однако не обновил рекордного значения.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 15 декабря. Официальный курс евро составляет 49,65 гривны, то есть цена выросла на 19 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 17 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,18 гривны;
- евро – 49,66 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 16 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,45 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,39 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,42 гривны.
Как изменился доллар и что его ждет в 2026 году?
В течение 2025 года курс гривны по отношению к доллару колебался в цене между 40 и 42 гривнами за доллар, а в конце года официальный курс валюты превысил отметку в 42 гривны. Это стало новым историческим максимумом, хотя если учесть общую девальвацию гривны в течение года, то она не была слишком существенной.
В общем влияло на курс валюты то, что рынок был постоянно в ожидании, а еще изменение международной политики, внутренняя безопасность в стране и поддержка резервов НБУ.
Ожидается, что в 2026 году курс гривны относительно иностранных валют будет зависеть, в первую очередь, от безопасности, экономических и внешних факторов. В проект госбюджета заложен средний курс на уровне 45,6 – 45,7 гривны, однако он является лишь ориентировочным. Зато бизнес ожидает, что курс может быть вблизи отметки в 46 гривен за доллар.