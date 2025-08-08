На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах "летних трендов". Главную "скрипку" будет играть Нацбанк, который будет регулировать спрос и предложение через валютные интервенции.

Что ожидается по курсу доллара и евро в середине августа?

В то же время сезон жатвы может "естественным путем" выровнять спрос и предложение, рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Читайте также Евро на подъеме: как курсы валют отреагировали на политику Трампа

Согласно его словам, обычно в этот период аграрии реализуют избыток валюты для закупки горючего и других материалов. Поэтому можно предположить, что активность регулятора на рынке будет несколько приглушенной.

В середине августа с одной стороны курс доллара будет "ходить" по фарватеру 41,65-42 гривен, при этом текущие курсовые изменения будут весьма ожидаемыми и прогнозируемыми. С другой – курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соответствующими колебаниями пары гривна/доллар.

По-прежнему колебания курса доллара будут происходить согласно "системе", действующей в подтверждение режима "управляемой гибкости": текущие изменения, разница между курсами покупки / продажи, разница между курсами наличного и безналичного рынков будут минимальными,

– сообщил Лесовой.

В отличие от доллара, колебания курса евро могут быть более заметными и менее прогнозируемыми. В частности многое будет зависеть от мировой экономической и геополитической конъюнктуры.

Опыт 3 предыдущих месяцев доказывает: аритмичные изменения стоимости евровалюты вполне возможны. Вместе с тем не ожидаются головокружительные скачки евро вверх. Также этой валюте не грозит падение в курсовую "пропасть".

Важно! Ожидается, что курс евро в Украине будет торговаться в рамках 48-49 гривен.

Что будет с рынком валют с 11 по 17 августа?

Банкир предоставил такие общие характеристики рынка с 11 по 17 августа:

Коридоры валютных колебаний:

41,6-42 гривны за долларов и 48-49 гривны за евро (на межбанке);

41,65-42,2 гривны за долларов и 48-49,5 гривен за евро (на наличном рынке).

Текущие (ежедневные) курсовые колебания:

межбанк – до 0,05-0,15 гривны;

комбанки – до 0,1-0,2 гривны;

обменные пункты – до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,15 гривны за 1 доллар, до 0,2 гривны на 1 евро;

коммерческие банки – до 0,5-0,6 гривны на 1 доллар, до 0,8-1 гривны на 1 евро;

обменные пункты – до 0,6-1 гривны на 1 доллар, до 1-1,3 гривны на 1 евро.

Разница курсов покупки:

комбанки – 0,2-0,3 гривны за 1 доллар, 0,3-0,5 за 1 евро;

обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, 0,5-0,7 за 1 евро.

Разница курсов продажи:

комбанки – 0,1-0,2 гривны за 1 евро, 0,2-0,3 гривны за 1 евро;

обменные пункты – 0,3-0,5 гривны за 1 доллар, до 0,5 гривны за 1 евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,1-0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1-1,5% от стартового курса недели.

Таким образом, следующая неделя не будет отличаться от нескольких предыдущих чем-то особенным: по-прежнему главная интрига будет крыться в соотношении стоимости доллара к евро на мировых рынках. Именно от этого будет зависеть "украинский" курс евровалюты,

– отметил эксперт.

Обратите внимание! Зато "поведение" доллара будет полностью зависеть от действующей стратегии НБУ.