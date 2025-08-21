В последнюю неделю лета на валютном рынке, скорее всего, не произойдет никаких сюрпризов. Речь идет именно о достаточно стабильной ситуации курса доллара и в меру прогнозируемо-изменчивом поведении евро.

Что будет происходить на валютном рынке в конце августа?

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что текущие курсовые колебания доллара останутся незначительными и достаточно ожидаемыми. Вероятные изменения будут происходить в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар.

Читайте также Придется затянуть пояса: как российское правительство покроет возросшие расходы на войну

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По курсу евро, то, на мой взгляд, также маловероятно, что он "сорвется со звена" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.

Как говорит Лесовой, отдельного внимания заслуживает текущее экономическое положение. Ведь ожидаемое снижение инфляции положительно влияет на курсовую динамику.

Аграрные компании продолжат реализовывать валютный излишек, выручка с которого будет направлена на необходимые закупки, например, горючего, "под жатву". Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам,

– говорит банкир.

Обратите внимание! Лесовой говорит, что если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом (то есть, предложение станет соразмерным спросу), то объем валютных интервенций могут свести к минимуму.

Как изменится курс валют в конце августа?

Коридоры валютных колебаний: 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1 – 0,15 гривны.

Заметьте! Средние курсовые отклонения в течение последней недели августа будут составлять 1 – 1,5% от стартового курса недели.