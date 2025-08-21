В останній тиждень літа на валютному ринку, найімовірніше, не станеться жодних сюрпризів. Йдеться саме про досить стабільну ситуацію курсу долара і до міри прогнозовано-мінливу поведінку євро.

Що відбуватиметься на валютному ринку наприкінці серпня?

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що поточні курсові коливання долара залишаться незначними і досить очікуваними. Ймовірні зміни відбуватимуться в межах 41,4 – 41,8 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Щодо курсу євро, то, на мій погляд, також малоймовірно, що він "зірветься з ланця" в бік 50 гривень. Як і тижнем раніше, основні зміни відбуватимуться в проміжку 48 – 49 гривень з незначним "застрибуванням" за 49 гривень, але обов'язковим поверненням до означеного коридору.

Як каже Лєсовий, окремої уваги заслуговує поточний економічний стан. Адже очікуване зниження інфляції позитивно впливає на курсову динаміку.

Аграрні компанії продовжать реалізовувати валютний надлишок, виторг з якого буде спрямовано на необхідні закупівлі, наприклад, пального, "під жнива". Тому можна очікувати, що поведінка регулятора на ринку відповідатиме наявним трендам,

– каже банкір.

Зверніть увагу! Лєсовий каже, що якщо ринок (покупці та продавці) будуть здатні впоратися природним чином (тобто, пропозиція стане співмірною попиту), то обсяг валютних інтервенцій можуть звести до мінімуму.

Як зміниться курс валют в кінці серпня?

Коридори валютних коливань: 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро (на міжбанку) та 41,4 – 41,8 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,1 – 0,15 гривні.

Зауважте! Середні курсові відхилення протягом останнього тижня серпня складатимуть 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.