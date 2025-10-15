Стремительный скачок вверх: достиг ли доллар 42 гривен, а евро – 49 гривен
- В банках доллар при покупке и продаже подорожал, а цена местами достигла 42 гривен.
- В обменниках валюты несмотря на то, что испытали спад стоимости при покупке, но ощутимо и выросли: европейская валюта при покупке достигла более 49 гривен.
За последние сутки валюты снова изменились в цене. Например, в банках доллар при покупке достиг 42 гривен, хотя до этого цена держалась ниже. В то же время в обменниках евро подорожало аж на 30 копеек, достигнув более 49 гривен при покупке валюты.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 15 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек против 14 октября) и продажа по 42 гривны (+17 копеек).
- Покупка евро проходит по 48,05 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,89 гривны (+24 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+15 копеек), а продать по 41,82 гривны (+14 копеек).
- Покупка евро по 48,59 гривны (+9 копеек), а продажа по 48,86 гривны (+21 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,03 гривны (-16 копеек), а продают по 41,91 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,98 гривны (-14 копеек), а продают по 49,15 гривны (+30 копеек).
Какие прогнозы валют на эту неделю?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, на наличном рынке ожидается, что диапазон валют составит: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.
В то же время на межбанке ожидается, что валюты будут такими: 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро.
В целом из прогноза банкира известно, что соотношение доллара к евро не изменится и будет варьироваться в пределах 1,15 – 1,18. То есть формально коридор колебаний евро останется в пределах 49 гривен. А доллар будет оставаться стабильным, ведь валюта является базовой для Украины.