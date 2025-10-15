За последние сутки валюты снова изменились в цене. Например, в банках доллар при покупке достиг 42 гривен, хотя до этого цена держалась ниже. В то же время в обменниках евро подорожало аж на 30 копеек, достигнув более 49 гривен при покупке валюты.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 15 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек против 14 октября) и продажа по 42 гривны (+17 копеек). Покупка евро проходит по 48,05 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,89 гривны (+24 копейки). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+15 копеек), а продать по 41,82 гривны (+14 копеек).

(+15 копеек), а продать по (+14 копеек). Покупка евро по 48,59 гривны (+9 копеек), а продажа по 48,86 гривны (+21 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,03 гривны (-16 копеек), а продают по 41,91 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают по (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,98 гривны (-14 копеек), а продают по 49,15 гривны (+30 копеек). Какие прогнозы валют на эту неделю? Как спрогнозировал для 24 Канала банкира из Глобус Банка Тараса Лесового, на наличном рынке ожидается, что диапазон валют составит: 41,25 – 41,65 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.

В то же время на межбанке ожидается, что валюты будут такими: 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро.

В целом из прогноза банкира известно, что соотношение доллара к евро не изменится и будет варьироваться в пределах 1,15 – 1,18. То есть формально коридор колебаний евро останется в пределах 49 гривен. А доллар будет оставаться стабильным, ведь валюта является базовой для Украины.