За останню добу валюти знову змінилися в ціні. Наприклад в банках долар при купівлі сягнув 42 гривень, хоч до цього ціна трималася нижче. Водночас в обмінниках євро подорожчало аж на 30 копійок, досягши понад 49 гривень при купівлі валюти.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 15 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (+10 копійок проти 14 жовтня) та продаж по 42 гривні (+17 копійок). Купівля євро проходить по 48,05 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,89 гривні (+24 копійки). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+15 копійок), а продати по 41,82 гривні (+14 копійок).

(+15 копійок), а продати по (+14 копійок). Купівля євро по 48,59 гривні (+9 копійок), а продаж по 48,86 гривні (+21 копійка). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,03 гривні (-16 копійок), а продають по 41,91 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,98 гривні (-14 копійок), а продають по 49,15 гривні (+30 копійок). Які прогнози валют на цей тиждень? Як спрогнозував для 24 Каналу банкіра з Глобус Банку Тараса Лєсового, на готівковому ринку очікується, що діапазон валют становитиме: 41,25 – 41,65 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.

Водночас на міжбанку очікується, що валюти будуть такими: 41,2 – 41,6 гривні за долар та 48 – 49 гривні за євро.

Загалом з прогнозу банкіра відомо, що співвідношення долара до євро не зміниться та варіюватиметься в межах 1,15 – 1,18. Тобто формально коридор коливань євро залишиться в межах 49 гривень. А долар залишатиметься стабільним, адже валюта є базовою для України.