Официальные валюты за выходные потеряли цену. Больше всего потеряло евро. В то же время завтра, 19 августа, цена снова опустится вниз.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,34 гривны. То есть цена американской валюты упала на 11 копеек против 15 августа. Официальный курс евро составляет 48,30 гривны, то есть цена упала на 14 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 19 августа курс валют будет таким:

доллар – 41,25 гривны;

евро – 48,17 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 18 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,12 гривны, продажа – по 41,60 гривны

на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны

в обменниках: покупка – по 40,99 гривны, продажа – по 41,53 гривны.

Какой курс прогнозируют на эту неделю?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курс доллара в этот период будет зависеть от действия режима управляемой гибкости, а вот курс евро от соотношения мировой пары доллар/евро и от индексации через пару гривна/доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С 18 по 24 августа доллар будет колебаться на рынке в пределах от 41,4 гривны до 41,8 гривны. В то же время для евро максимальная отметка установлена на уровне 49 – 49,5 гривны.

Ожидается, что соотношение евро к доллару будет на уровне 1 евро к 1,2 доллара. Зато колебания валюты будет в пределах 48 – 49 гривен.