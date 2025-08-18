Офіційні валюти за вихідні втратили ціну. Найбільше втратило євро. Водночас завтра, 19 серпня, ціна знову опуститься до низу.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,34 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 11 копійок проти 15 серпня. Офіційний курс євро становить 48,30 гривні, тобто ціна впала на 14 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 19 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,25 гривні;

євро – 48,17 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 18 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,12 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,99 гривні, продаж – по 41,53 гривні.

Який курс прогнозують на цей тиждень?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, курс долара у цей період буде залежати від дії режиму керованої гнучкості, а от курс євро від співвідношення світової пари долара/євро та від індексації через пару гривня/долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З 18 по 24 серпня долар коливатиметься на ринку в межах від 41,4 гривні до 41,8 гривні. Водночас для євро максимальна позначка встановлена на рівні 49 – 49,5 гривні.

Очікується що співвідношення євро до долара буде на рівні 1 євро до 1,2 долара. Натомість коливання валюти буде в межах 48 – 49 гривень.