Валюта в Украине дешевеет: где выгодно запасаться долларами

В среду, 25 февраля, официальный курс доллара составляет 43,26 гривны, тогда как евро – 50,96 гривны. Рынок наличных отреагировал на новые показатели Нацбанка, кое-где снизив цену на валюту.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 25 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43 гривны (-5 копеек), а продажа по 43,49 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,20 гривны (-8 копеек), а продать – по 43,25 гривны (-9 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,27 гривны (без изменений), а продают – по 43,30 гривны (+3 копейки).

Что формирует курс валют в конце зимы?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в конце зимы рынок будет "опираться" на поведение Нацбанка. Со своей стороны регулятор может действовать достаточно агрессивно, сбивая избыточный ажиотаж и уравновешивая курсовые показатели через валютные интервенции.

К слову, предыдущие недели спрос на валюту в Украине оставался высоким, несмотря на в целом благоприятную ситуацию для покупателей. Агрокомпании выходили на рынок с избытком валюты, а бизнес имел сезонные платежи в бюджет.

Однако имела место и определенная "хаотичность" – вопреки типичной для второй половины февраля тенденции, весомой оставалась роль импортеров энергоносителей, в частности из-за обстрелов и длительного похолодания.