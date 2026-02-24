Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 24 февраля торгуется по 43,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 23 февраля. Официальный курс евро составляет 51 гривну, следовательно его цена выросла на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Украинцам пора проверить свою "заначку": каких долларов и евро стоит избегать

А вот 25 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,26 гривны (-3 копейки);

евро – 50,96 гривны (-4 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 24 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,28 гривны , а продажа – по 43,34 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,55 гривны, а продажа – по 43,37 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 24 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,25 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,55 гривны.

Что влияет на курс в конце зимы?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала о факторах, влияющих на курс доллара в Украине.

Нацбанк продолжает сглаживание чрезмерных колебаний на межбанке, а ключевым фактором поддержки остается поступление международной помощи. Однако военные действия и российские удары по критической инфраструктуре могут быстро усилить спрос на валюту.

К слову, последнюю неделю зимы прогнозируют относительно стабильной для гривны. В то же время в конце февраля действуют и сезонные факторы – бюджетные и налоговые потребности госказны, корпоративные платежи.