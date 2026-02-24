Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 24 лютого торгується по 43,29 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 23 лютого. Офіційний курс євро становить 51 гривню, отже його ціна зросла на 9 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Українцям час перевірити свою "заначку": яких доларів і євро варто уникати

А от 25 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,26 гривні (-3 копійки);

євро – 50,96 гривні (-4 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 24 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,05 гривні , а продаж – по 43,55 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,28 гривні , а продаж – по 43,34 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,55 гривні, а продаж – по 43,37 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 24 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,40 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,60 гривні, а продаж – по 51,55 гривні.

Що впливає на курс наприкінці зими?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла про фактори, що впливають на курс долара в Україні.

Нацбанк продовжує згладжування надмірних коливань на міжбанку, а ключовим фактором підтримки залишається надходження міжнародної допомоги. Проте воєнні дії та російські удари по критичній інфраструктурі можуть швидко посилити попит на валюту.

До слова, останній тиждень зими прогнозують відносно стабільним для гривні. Водночас наприкінці лютого діють і сезонні чинники – бюджетні та податкові потреби держскарбниці, корпоративні платежі.