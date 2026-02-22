Якою буде ситуація наприкінці зими?

Експерти вважають, що будь-які потенційні загрози будуть максимально нівельованими. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Останні дні лютого можуть бути досить напруженими на валютному ринку, однак він усе ж збереже "логіку" змін і матиме захист від неконтрольованих і хаотичних процесів.

Ймовірно, курсові коливання наприкінці зими відбуватимуться в коридорах 43 – 43,75 гривні за долар та 51 – 52 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Наступного тижня ринок "спиратиметься" на поведінку Нацбанку, що залежно від ситуації може діяти досить агресивно, збиваючи надлишковий ажіотаж та врівноважуючи курсові показники через валютні інтервенції.

Курс євро й надалі формуватимуть два ключові співвідношення:

євро-долар на світових ринках (може триматися 1,18 – 1,20);

пари гривня-долар.

Банкір зазначив, що "турбулентність" зберігатиметься через геополітичні ризики, напруження у відносинах США та ЄС (зокрема навколо мит), а також настрої глобальних інвесторів.

Проте було б наївно очікувати різкого "обвалу" долара, що залишається провідною резервною валютою світу. Водночас глобальні коливання матимуть відчутний "розголос" в Україні – насамперед через курс євро.

Яким був валютний ринок у лютому?

Банкір зауважив, що впродовж останніх кількох тижнів попит на валюту залишався високим, попри загалом сприятливу ситуацію для покупців: агрокомпанії виходили на ринок із надлишком валюти, а бізнес паралельно мав сезонні платежі до бюджету.

Водночас, всупереч типовій для другої половини лютого тенденції, вагомою залишалася й роль імпортерів енергоносіїв – через масовані обстріли та тривале похолодання. За словами Лєсового, зазвичай наприкінці зими цей фактор слабшає, і ринок балансується природно: пропозиція зростає, а попит зменшується.

Вряди-годи спостерігається й певна хаотичність, яку можна пов'язати з тиском економічних, геополітичних обставин,

– пояснив експерт.

Цікаво, що іноді попит суттєво переважав пропозицію, через що на ринку зростала напруга, а дисбаланс між покупцями й продавцями підштовхував курс угору. Тож Нацбанку доводилося активно втручатися, динаміка була мінливою.

Нагадаємо, на тлі війни та енерготерору економіка й бізнес працюють в екстремальних умовах, що тисне зокрема й на ціни. Регулятор уже переглянув свої прогнози щодо інфляції (на рівні 7,5%) і зростання економіки (1,8% ВВП).

Водночас міжнародні резерви перевищують 57 мільярдів доларів, тож Нацбанк має ресурс для точкових інтервенцій, аби стримувати дисбаланси попиту й різкі курсові перекоси.

Характеристики ринку з 23 лютого по 1 березня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43 – 43,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43 – 43,75 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривня на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 23 лютого. Долар коштуватиме 43,27 гривні, тоді як євро – 50,91 гривні.