Якою буде ситуація наприкінці зими?
Експерти вважають, що будь-які потенційні загрози будуть максимально нівельованими. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Дивіться також Їх приймають за невигідним курсом: які долари вважають "старими"
Останні дні лютого можуть бути досить напруженими на валютному ринку, однак він усе ж збереже "логіку" змін і матиме захист від неконтрольованих і хаотичних процесів.
Ймовірно, курсові коливання наприкінці зими відбуватимуться в коридорах 43 – 43,75 гривні за долар та 51 – 52 гривень за євро.
Наступного тижня ринок "спиратиметься" на поведінку Нацбанку, що залежно від ситуації може діяти досить агресивно, збиваючи надлишковий ажіотаж та врівноважуючи курсові показники через валютні інтервенції.
Курс євро й надалі формуватимуть два ключові співвідношення:
- євро-долар на світових ринках (може триматися 1,18 – 1,20);
- пари гривня-долар.
Банкір зазначив, що "турбулентність" зберігатиметься через геополітичні ризики, напруження у відносинах США та ЄС (зокрема навколо мит), а також настрої глобальних інвесторів.
Проте було б наївно очікувати різкого "обвалу" долара, що залишається провідною резервною валютою світу. Водночас глобальні коливання матимуть відчутний "розголос" в Україні – насамперед через курс євро.
Яким був валютний ринок у лютому?
Банкір зауважив, що впродовж останніх кількох тижнів попит на валюту залишався високим, попри загалом сприятливу ситуацію для покупців: агрокомпанії виходили на ринок із надлишком валюти, а бізнес паралельно мав сезонні платежі до бюджету.
Водночас, всупереч типовій для другої половини лютого тенденції, вагомою залишалася й роль імпортерів енергоносіїв – через масовані обстріли та тривале похолодання. За словами Лєсового, зазвичай наприкінці зими цей фактор слабшає, і ринок балансується природно: пропозиція зростає, а попит зменшується.
Вряди-годи спостерігається й певна хаотичність, яку можна пов'язати з тиском економічних, геополітичних обставин,
– пояснив експерт.
Цікаво, що іноді попит суттєво переважав пропозицію, через що на ринку зростала напруга, а дисбаланс між покупцями й продавцями підштовхував курс угору. Тож Нацбанку доводилося активно втручатися, динаміка була мінливою.
Нагадаємо, на тлі війни та енерготерору економіка й бізнес працюють в екстремальних умовах, що тисне зокрема й на ціни. Регулятор уже переглянув свої прогнози щодо інфляції (на рівні 7,5%) і зростання економіки (1,8% ВВП).
Водночас міжнародні резерви перевищують 57 мільярдів доларів, тож Нацбанк має ресурс для точкових інтервенцій, аби стримувати дисбаланси попиту й різкі курсові перекоси.
Характеристики ринку з 23 лютого по 1 березня:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 43 – 43,5 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43 – 43,75 гривні за долар і 50 – 52 гривні за євро.
Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні, у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні, в обмінних пунктах до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривня на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.
Різниця курсів купівлі: у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.
Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 23 лютого. Долар коштуватиме 43,27 гривні, тоді як євро – 50,91 гривні.