Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 20 лютого торгується по 43,26 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 19 лютого. Офіційний курс євро становить 50,91 гривні, отже його ціна впала аж на 34 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 23 лютого курс валют буде таким:

долар – 43,27 гривні (+1 копійка);

євро – 50,91 гривні (без змін).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 20 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні , а продаж – по 43,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,28 гривні , а продаж – по 43,29 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,52 гривні, а продаж – по 43,37 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 20 лютого був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,70 гривні , а продаж – по 51,38 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,14 гривні , а продаж – по 51,30 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,55 гривні, а продаж – по 51,47 гривні.

Що відбувається з курсом валют зараз?

Нагадаємо, раніше ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував коливання курсу валют у лютому: долар у межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро в кордонах 49 – 51,5 гривні.

Сезонним чинником у цей період є наближення податкового періоду, що сприятиме "природному" вирівнюванню попиту й пропозиції на ринку. Це дозволить Нацбанку дещо послабити регуляторні важелі.

Експерт додав, що підстав для різких змін вартості долара чи євро немає – це світові валюти, яким глобальне знецінення не загрожує.