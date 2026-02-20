Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 20 лютого торгується по 43,26 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 19 лютого. Офіційний курс євро становить 50,91 гривні, отже його ціна впала аж на 34 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 23 лютого курс валют буде таким:
- долар – 43,27 гривні (+1 копійка);
- євро – 50,91 гривні (без змін).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 20 лютого курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43 гривні, а продаж – по 43,50 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,28 гривні, а продаж – по 43,29 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,52 гривні, а продаж – по 43,37 гривні.
Який курс євро на готівковому ринку?
А от курс євро станом на ранок 20 лютого був таким:
- у банках – купівля в середньому була по 50,70 гривні, а продаж – по 51,38 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,14 гривні, а продаж – по 51,30 гривні;
- в обмінниках – купівля в середньому була по 50,55 гривні, а продаж – по 51,47 гривні.
Що відбувається з курсом валют зараз?
Нагадаємо, раніше ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував коливання курсу валют у лютому: долар у межах 42,6 – 43,5 гривні, а євро в кордонах 49 – 51,5 гривні.
Сезонним чинником у цей період є наближення податкового періоду, що сприятиме "природному" вирівнюванню попиту й пропозиції на ринку. Це дозволить Нацбанку дещо послабити регуляторні важелі.
Експерт додав, що підстав для різких змін вартості долара чи євро немає – це світові валюти, яким глобальне знецінення не загрожує.