Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 20 февраля торгуется по 43,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 19 февраля. Официальный курс евро составляет 50,91 гривны, следовательно его цена упала аж на 34 копейки, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Их принимают по невыгодному курсу: какие доллары считают "старыми"
А вот 23 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,27 гривны (+1 копейка);
- евро – 50,91 гривны (без изменений).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 20 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны, а продажа – по 43,50 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,28 гривны, а продажа – по 43,29 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,52 гривны, а продажа – по 43,37 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 20 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,38 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,14 гривны, а продажа – по 51,30 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,55 гривны, а продажа – по 51,47 гривны.
Что происходит с курсом валют сейчас?
Напомним, ранее эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал колебания курса валют в феврале: доллар в пределах 42,6 – 43,5 гривны, а евро в границах 49 – 51,5 гривны.
Сезонным фактором в этот период является приближение налогового периода, что будет способствовать "естественному" выравниванию спроса и предложения на рынке. Это позволит Нацбанку несколько ослабить регуляторные рычаги.
Эксперт добавил, что оснований для резких изменений стоимости доллара или евро нет – это мировые валюты, которым глобальное обесценивание не грозит.